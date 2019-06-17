Екатерину Варнаву раскритиковали в соцсетях за чрезмерную худобу. Звезда шоу Comedy Woman опубликовала в воскресенье, 16 июня, в своем Instagram видео с зажигательными танцами в ресторане в компании коллег Натальи Еприкян и Евгения Бороденко.
«Надо было ложиться спать до полуночи», — написала Варнава.
Однако некоторые подписчики юмор не оценили, а испугались за здоровье актрисы.
«Катя, вы анорексичка? Страшно смотреть, болеете?» — спрашивает некий Александр.
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Впрочем, большинство поклонников пришло в восторг от увиденного.
«Не надо спать до полуночи! Иначе не было бы так весело»
«Зажгли, так зажгли, молодцы!»
«Ааа какие же вы клевые!»
«Варнава когда-нибудь бывает серьезной?»
«Песня огонь, но танец еще лучше!»
«Девчонки красотки, умеют поработать и отдохнуть!» — комментируют фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посмотрев ролик с танцами Варнавы и Еприкян, подписчики пришли к выводу, что Наталья Андреевна беременна.