Екатерину Варнаву раскритиковали в соцсетях за чрезмерную худобу. Звезда шоу Comedy Woman опубликовала в воскресенье, 16 июня, в своем Instagram видео с зажигательными танцами в ресторане в компании коллег Натальи Еприкян и Евгения Бороденко.

«Надо было ложиться спать до полуночи», — написала Варнава.

Однако некоторые подписчики юмор не оценили, а испугались за здоровье актрисы.

«Катя, вы анорексичка? Страшно смотреть, болеете?» — спрашивает некий Александр.

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Впрочем, большинство поклонников пришло в восторг от увиденного.

«Не надо спать до полуночи! Иначе не было бы так весело»

«Зажгли, так зажгли, молодцы!»

«Ааа какие же вы клевые!»

«Варнава когда-нибудь бывает серьезной?»

«Песня огонь, но танец еще лучше!»

«Девчонки красотки, умеют поработать и отдохнуть!» — комментируют фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посмотрев ролик с танцами Варнавы и Еприкян, подписчики пришли к выводу, что Наталья Андреевна беременна.