«Наталья в положении?»: В сети обсуждают видео танцующих Варнавы и Еприкян

Звезды шоу Comedy Woman Екатерина Варнава и Наталья Еприкян устроили жаркие танцы в одном из клубов Еревана. Видео с зажигательного вечера появилось на странице Instagram Варнавы.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Харизматичные, яркие и эффектные девушки произвели настоящий фурор в сети. В комментариях подписчики признались, что зарядились их энергией и эмоциями прямо через экран. Однако некоторые обратили внимание, не на танцы артисток, а на изменения в фигуре одной из них — Натальи Еприкян.

Одна из поклонниц предположила, что звезда находится в положении и в этом мнении ее поддержали другие фанаты.

«Наталья в положении?»

«Мне тоже так показалось».

«Да точно в положении», — поделились мнением фолловеры.

Впрочем, сама Еприкян догадки пользователей никак не комментировала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Варнава устроила странные танцы посреди магазина.