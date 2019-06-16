«Наталья в положении?»: В сети обсуждают видео танцующих Варнавы и Еприкян

Звезды шоу Comedy Woman Екатерина Варнава и Наталья Еприкян устроили жаркие танцы в одном из клубов Еревана. Видео с зажигательного вечера появилось на странице Instagram Варнавы.
«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Харизматичные, яркие и эффектные девушки произвели настоящий фурор в сети. В комментариях подписчики признались, что зарядились их энергией и эмоциями прямо через экран. Однако некоторые обратили внимание, не на танцы артисток, а на изменения в фигуре одной из них — Натальи Еприкян.
Одна из поклонниц предположила, что звезда находится в положении и в этом мнении ее поддержали другие фанаты.
«Наталья в положении?»
«Мне тоже так показалось».
«Да точно в положении», — поделились мнением фолловеры.
Впрочем, сама Еприкян догадки пользователей никак не комментировала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Варнава устроила странные танцы посреди магазина.