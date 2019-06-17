В Ле Бурже прошли показательные полеты самолетов

Тем временем в пригороде Парижа, представили новинки воздушного транспорта. В Ле Бурже в понедельник, 17 июня, открылся крупнейший в мире авиа-космический салон. День начался с показательных полетов.

Впервые за шесть лет, то есть с момента охлаждения отношений с Европой, на выставке представлены и российские образцы — самолет амфибия Бе-200 и многоцелевой вертолет «АНСАТ». Оба могут использоваться для спасения людей, тушения пожаров; в сельском хозяйстве, для перевозки грузов и пассажиров. Кроме того, нашим конструкторам есть что показать и в космической сфере — это макеты новейших ракетоносителей Иртыш и Ангара, модели современных спутников и даже проект лунной базы.

Открывал авиасалон лично Эммануэль Макрон. Значительная часть экспозиции — новинки европейского авиапрома, кампании Эйрбас, а вот американцы пытаются спасти репутацию Боинга. После неудач с Boeing 737-Max, теперь они представили модернизированный 787-й — он обещает стать самым экономичным лайнером корпорации.