Звезда «Особенностей национальной охоты» отправился через Финский залив на плоту

Звезда «Особенностей национальной охоты» — актер Вилле Хаапасало — отправился через Финский залив на плоту с оборудованным в нем бассейном. Также артисту составили компанию два друга. За 10-13 часов они надеются добраться до Таллина, сообщает РИА Новости.

«Это безумная идея, но меня это не смущает. Финское безумие — самое прекрасное безумие в мире», — сказал Хаапасало в беседе с агентством.

Плот актера и его друзей оборудован всем необходимым — запасом провизии, солнечной панелью, навигатором, запасным двигателем и лестницей, по которой можно спуститься в море и освежиться.

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