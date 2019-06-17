Звезда «Особенностей национальной охоты» отправился через Финский залив на плоту

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Актер Вилле Хаапасало понимает, что осуществляет безумную идею, но его это нисколько не смущает. К тому же, по словам артиста, плот оборудован всем самым необходимым, включая запас провизии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Facebook @Janne Käpylehto

Звезда «Особенностей национальной охоты» — актер Вилле Хаапасало — отправился через Финский залив на плоту с оборудованным в нем бассейном. Также артисту составили компанию два друга. За 10-13 часов они надеются добраться до Таллина, сообщает РИА Новости.

«Это безумная идея, но меня это не смущает. Финское безумие — самое прекрасное безумие в мире», — сказал Хаапасало в беседе с агентством.

Плот актера и его друзей оборудован всем необходимым — запасом провизии, солнечной панелью, навигатором, запасным двигателем и лестницей, по которой можно спуститься в море и освежиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Челябинской области предложил знаменитому путешественнику Федору Конюхову стать послом региона в мире.

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