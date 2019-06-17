Неизвестный украл из галереи в Париже африканскую маску за 300 тысяч евро

Неизвестный украл африканскую маску стоимостью 300 тысяч евро из галереи аукционного дома Christie's в Париже, в понедельник, 17 июня, сообщает France-Presse.

По данным агентства, злоумышленник, укравший экспонат, вошел в галерею как посетитель, затем взял маску и «спокойно вышел из здания». Подозреваемого в краже полиции пока найти не удалось. Следователи работают внутри аукционного дома и в ближайших к нему окрестностях.

Как, в свою очередь, передает РИА Новости, в ноябре 2017 года похожим образом из парижской галереи была похищена бронзовая статуэтка скульптора Фернандо Ботеро. Похититель был арестован спустя две недели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи в начале 2019 года.