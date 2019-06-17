«Жестко курирует»: Рудковская рассказала о строгости первого мужа в воспитании детей

Яна Рудковская рассказала о строгости бывшего мужа Виктора Батурина в воспитании сыновей Николая и Андрея, пишет Teleprogramma.pro.
В браке с бизнесменом покровительница Димы Билана родила двух наследников, которые в 2019 году окончили школу. 16-летний Николай начал увлекаться музыкой и организовал с бывшим участником проекта «М-Бэнд» Владиславом Раммом рэп-дуэт.
Рудковская не против творчества сына, однако поддерживает Батурина, который настаивает в первую очередь на достойном образовании детей.
По ее словам, сейчас Николай занят поступлением в МГУ.
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