«Жестко курирует»: Рудковская рассказала о строгости первого мужа в воспитании детей

Яна Рудковская рассказала о строгости бывшего мужа Виктора Батурина в воспитании сыновей Николая и Андрея, пишет Teleprogramma.pro.

В браке с бизнесменом покровительница Димы Билана родила двух наследников, которые в 2019 году окончили школу. 16-летний Николай начал увлекаться музыкой и организовал с бывшим участником проекта «М-Бэнд» Владиславом Раммом рэп-дуэт.

Рудковская не против творчества сына, однако поддерживает Батурина, который настаивает в первую очередь на достойном образовании детей.

«Папа у нас очень строгий. Он сейчас жестко курирует и направляет детей, говорит им, что „первым делом, первым делом самолеты“. Папа Андрея и Николая не очень любит шоу-бизнес. И я его в этом полностью поддерживаю», — отмечает Рудковская.

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По ее словам, сейчас Николай занят поступлением в МГУ.

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