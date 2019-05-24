Звезда «Дома-2» Феофилактова сменила сыну фамилию в соцсети после скандала с Гусевым

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова окончательно разуверилась в своем бывшем муже — бизнесмене Антоне Гусеве. Девушка даже сменила фамилию их общего сына Даниэля на свою. Правда, пока только в социальных сетях.

Гороскоп на 24 мая: кричите «Эврика», Овны!

Теперь в Instagram Евгения и маленький Даниэль зарегистрированы как Феофилактовы. Поводом для этого решения стало участие Гусева в телешоу, главная героиня которого, Дарья, утверждала, что родила внебрачного сына от бизнесмена. ДНК-экспертиза не выявила родственных связей мальчика с Гусевым, а сам мужчина пояснил, что ребенок является его крестником, и он оказывает финансовую помощь его семье, а также привозит игрушки.

Это при том, что, по словам Феофилактовой, алименты на Даниэля Антон не выплачивает и нередко пропускает встречи с сыном, которые обычно запланированы на выходные.

Как пояснила звезда «Дома-2», фамилию сыну она сменила только в социальных сетях — по документам мальчик остается Даниэлем Гусевым. Евгения решила предоставить мальчику возможность самому принять решение, когда он немного подрастет.

«Меня беспокоит будущее сына: он пойдет в школу, затем — в институт. Боюсь, что там над Даниэлем будут смеяться окружающие, припоминая ему прошлое отца с якобы внебрачными детьми», — добавила Феофилактова в беседе с изданием StarHit.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка именитого актера Олега Стриженова — Александра — пожаловалась на проблемы со здоровьем своей суррогатной дочери.