Звезда «Дома-2» Феофилактова сменила сыну фамилию в соцсети после скандала с Гусевым

, 7:16 Фото 12

Участница телестройки беспокоится, что маленького Даниэля будут обижать из-за приключений его отца.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @evgenyafeofilaktova

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова окончательно разуверилась в своем бывшем муже — бизнесмене Антоне Гусеве. Девушка даже сменила фамилию их общего сына Даниэля на свою. Правда, пока только в социальных сетях.

Гороскоп на 24 мая: кричите «Эврика», Овны!

Теперь в Instagram Евгения и маленький Даниэль зарегистрированы как Феофилактовы. Поводом для этого решения стало участие Гусева в телешоу, главная героиня которого, Дарья, утверждала, что родила внебрачного сына от бизнесмена. ДНК-экспертиза не выявила родственных связей мальчика с Гусевым, а сам мужчина пояснил, что ребенок является его крестником, и он оказывает финансовую помощь его семье, а также привозит игрушки.

Это при том, что, по словам Феофилактовой, алименты на Даниэля Антон не выплачивает и нередко пропускает встречи с сыном, которые обычно запланированы на выходные.

Как пояснила звезда «Дома-2», фамилию сыну она сменила только в социальных сетях — по документам мальчик остается Даниэлем Гусевым. Евгения решила предоставить мальчику возможность самому принять решение, когда он немного подрастет.

«Меня беспокоит будущее сына: он пойдет в школу, затем — в институт. Боюсь, что там над Даниэлем будут смеяться окружающие, припоминая ему прошлое отца с якобы внебрачными детьми», — добавила Феофилактова в беседе с изданием StarHit.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка именитого актера Олега Стриженова — Александра — пожаловалась на проблемы со здоровьем своей суррогатной дочери.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.49
0.07 71.84
-0.13
Гороскоп на 24 мая: кричите «Эврика», Овны!

Последние новости

7:16
Звезда «Дома-2» Феофилактова сменила сыну фамилию в соцсети после скандала с Гусевым
7:08
Вышел трейлер новой части «Терминатора». Старые фанаты в ужасе
7:01
«У нас три недели»: пастор из США предрек конец света
6:52
Гороскоп на 24 мая: кричите «Эврика», Овны!
6:44
Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке — видео
6:28
«Дико близкие»: бывшая жена Потапа рассказала о теплых отношениях с артистом
6:16
Пожар на рынке в Ингушетии потушен — видео
6:00
«Сними шляпу!» — исхудавшая Варнава раззадорила фанатов откровенным фото
5:40
Видео: Как выглядел свадебный торт Потапа и Насти Каменских?
5:21
«Тайное Евангелие от Марка» — появилось доказательство подлинности скандального документа
5:01
«Катюха, снова напилась?» — в сети обсуждают странный снимок полуголой Кищук
4:29
Назван цвет одежды, который поможет вам на собеседовании и важных переговорах
4:02
«Прятки, которые могли стоить жизни»: петербуржцев шокировала опасная детская игра
3:27
Видео: как на самом деле выращивают рулонный газон
2:58
Петрозаводчанин отбуксировал автомобиль и сдал его на металлолом. Чужой автомобиль
2:33
Отвлекся на музыку. Подробности смертельного ДТП с автобусом в Италии
1:29
«Вообще изи»: Как без мучений удалить косточки из вишен? — лайфхак
1:01
Видео: Путин призвал экс-губернаторов помочь своим преемникам
0:24
«Мы все падаем!» — эксклюзивные подробности смертельного ЧП в «Домодедово»
0:01
Создатель вселенной «Игры престолов» объявил дату выхода новой книги

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Парусник «Россия» — главный символ «Алых парусов» — примеряет алые паруса

Корабль с гордым именем «Россия» вошел в Кронштадт 16 мая и уже примерил алые паруса. А 21 мая парусник поменял место стоянки, пройдя из форта «Константин» на набережную Лейтенанта Шмидта.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама