Алена Водонаева решила пустить своего кота на варежки

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева опубликовала на своей страничке в Instagram в разделе сторис серию видео, на которых объяснила подписчикам, зачем ей такие длинные ногти. За них фанаты ее не раз критиковали. Звезда телестройки призналась, что благодаря своим ногтям она смогла сэкономить деньги и облегчить жизнь своему коту, которому приходится носить тяжелый пушистый мех.

«Я своими руками благодаря моим ногтям длинным, выщипала своего кота. Я сначала хотела у вас спрашивать, чтобы вы мне посоветовали хорошего грумера, но как-то так у нас пошло-поехало, что я насобирала два огромных мешка шерсти, просто вот этими руками. И не пишите мне больше никогда: „Алена, а зачем тебе такие длинные ногти?“, а я на грумере сэкономила. Эся как новенькие теперь. Я отдам это все на пряжу или ка это называется, чтобы из Эси связали варежки», — рассказала Водонаева.