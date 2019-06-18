Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино

Бывший руководитель «Ленфильма» и исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов заявил ТАСС о нападении неизвестных у его дома.

По словам Тельнова, злоумышленники избили его и сняли это на камеру мобильного телефона, после чего скрылись с места происшествия. Тельнов отметил, что нападавшие не пытались его ограбить. По информации 5-tv.ru, сейчас пострадавший находится в отделении полиции.

Вячеслав Тельнов стал исполнительным директором Фонда кино осенью 2018 года. До этого продюсер возглавлял киностудию «Ленфильм» и профильный департамент министерства культуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об избиении бывшего участника группы «Ляпис Трубецкой» в Минске.