Российские моряки с атакованного в Оманском заливе танкера возвращаются домой

Российские моряки с атакованного в Оманском заливе танкера — в понедельник, 17 июня, вернутся домой. Россияне ожидают рейса в Объединенных Арабских Эмиратах, куда их переправили из Ирана.

В четверг 13 июня суда японской и норвежской компаний загорелись в Оманском заливе после того, как подверглись торпедным атакам. Вашингтон обвиняет в случившемся Тегеран.

По словам госсекретаря Майка Помпео, у США якобы даже есть доказательства, и скоро они будут обнародованы. Тем временем, как выяснили американские журналисты, Штаты уже обдумывают переброску в регион значительной военной группировки. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах «Пэтриот», нескольких истребителях и кораблях.

Кому могла быть выгодна атака танкеров в Оманском заливе — репортаж

Ранее версию США поддержала Британия. Лондон для защиты своих судов уже отправил в район Персидского залива сотню морских пехотинцев.

В России обвинения в адрес Ирана называют голословными. В Кремле призвали трезво оценить ситуацию и дождаться появления убедительных данных.