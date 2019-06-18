Во Владимирской области пытаются скрыть незаконченный ремонт больницы перед «прямой линией»

Своеобразный новаторский подход в решение проблем показали во Владимирской области. В прошлом году во время «прямой линии» с президентом пациенты пожаловались на ужасающее состояние Струнинской больницы. Местные власти обещали все сделать, но что-то пошло не так.

И сейчас пациентов срочно переводят в единственный отремонтированный корпус, чтобы по картинке было чистенько. Новая же «прямая линия» в четверг, 20 июня. К чему эта пыль в глаза — допытывалась Виктория Лопатайте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Туле врач назвала пациента «чмом».