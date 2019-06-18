Видео: В Туле врач назвала пациента «чмом»

, 6:33 Эфирная новость 19

«Жертвой» грубого медика стал мужчина без российского гражданства.

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Фото, видео: ТАСС / Максим Туманов, Пятый канал

В Тульской области разгорается скандал из-за врача, оскорбившего пациента. В сети появился ролик, автором которого, предположительно стал один из мигрантов. Мужчина возмутился, что ему отказали в помощи. Более того, потребовали денег. А узнав, что у пациента нет российского гражданства, женщина-медик начала грубить.

«Почему вы мне так ответили? Я это хочу знать», — спросил пациент.

«Потому, что ты никто. Ты чмо», — ответила врач.

«Какое чмо?», — переспросил мужчина.

«Человек морально отсталый», — пояснила медик.

В каком именно медицинском учреждении состоялся этот диалог — пока неизвестно. О том, что действие происходило в Туле, заявил сам автор видео. В региональном Минздраве инцидент пока не комментируют.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что поликлиники в России получат «звезды» по примеру отелей.

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