Видео: В Туле врач назвала пациента «чмом»

В Тульской области разгорается скандал из-за врача, оскорбившего пациента. В сети появился ролик, автором которого, предположительно стал один из мигрантов. Мужчина возмутился, что ему отказали в помощи. Более того, потребовали денег. А узнав, что у пациента нет российского гражданства, женщина-медик начала грубить.

«Почему вы мне так ответили? Я это хочу знать», — спросил пациент.

«Потому, что ты никто. Ты чмо», — ответила врач.

«Какое чмо?», — переспросил мужчина.

«Человек морально отсталый», — пояснила медик.

В каком именно медицинском учреждении состоялся этот диалог — пока неизвестно. О том, что действие происходило в Туле, заявил сам автор видео. В региональном Минздраве инцидент пока не комментируют.

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