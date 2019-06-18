Рекордное число россиян считают службу в армии долгом мужчины

Рекордное количество россиян считает службу в армии по призыву обязательной для мужчины и уверено, что вооруженные силы защитят страну в случае конфликтов. Согласно данным опросов, приведенных РБК, 60% опрошенных жителей России ответили, что каждый мужчина должен отслужить в армии. Еще 24% считает, что срочную службу нужно пройти даже если это идет вразрез с интересами гражданина и лишь 12% высказались о пребывании в рядах ВС отрицательно.

Аналогичный опрос 2014 года показал иные цифры — строго положительно о срочной службе в армии тогда высказался 41% опрошенных. Такие исследования ведутся с 1997 года. За все время исследований количество людей, положительно высказывавшихся об армии не превышало 44%.

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