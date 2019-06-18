«Легок на помине»: Харламов оригинально поздравил Асмус с годовщиной отношений

Юморист Гарик Харламов, известный своими романтичными сюрпризами, необычно поздравил Кристину Асмус с седьмой годовщиной начала их отношений. У себя в Instagram шоумен разместил постер комедии «Легок на помине» в котором он играл вместе с Асмус.

«В уже далеком 2014 году вышла в свет эта киношка. Она является моей любимой киноработой поскольку помимо нас с Кристиной в этой картине играла и наша дочь, которая еще не появилась на свет, но мы о ней уже знали», — написал Харламов.

Instagram @garikkharlamov

Также юморист поздравил жену с седьмой годовщиной отношений и поблагодарил за то, что она помнит такие даты. Самый популярный комментарий под публикацией был от самой Асмус, которая призналась в любви к мужу.

«Любви вам бесконечной и страсти!»

«Дочке Счастья и Добра»

«Поздравляю! Вы прекрасная пара! И семья! Фильм, кстати, дебильный, но это ерунда. Рад за вас!», — поздравили пару фолловеры.

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Нашлись среди комментаторов и шутники, которые заметили изменения Харламова в фигуре.

«Гарик, в далеком 2014 Вы еще могли залезть в холодильник, а не застрять там, я Вас не виню, сам такой», — пошутил один из подписчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Асмус с нетерпением ждет возвращения Харламова.