«Без спросу»: Собчак рассвирепела после публикации фото с Богомоловым на обложке

Ксения Собчак появилась на ковровой дорожке «Кинотавра» в компании Константина Богомолова — светская львица еще и с такой парой просто не могла не попасть в объективы фотоаппаратов. Каково же было удивление Собчак, когда она увидела свое фото на обложке журнала «HELLO!», которую издание анонсировало в Instagram.

«Вообще, мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их разрешения, прежде чем ставить на обложку», — написала Ксения.

Предсказуемо комментарий Собчак стал самым популярным под фото и его заметили представители издания. У журналистов завязалась дискуссия со светской львицей. Комментарии приводятся в сокращенном варианте.

Instagram @hello__ru