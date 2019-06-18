«Без спросу»: Собчак рассвирепела после публикации фото с Богомоловым на обложке

Ксения Собчак появилась на ковровой дорожке «Кинотавра» в компании Константина Богомолова — светская львица еще и с такой парой просто не могла не попасть в объективы фотоаппаратов. Каково же было удивление Собчак, когда она увидела свое фото на обложке журнала «HELLO!», которую издание анонсировало в Instagram.
«Вообще, мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их разрешения, прежде чем ставить на обложку», — написала Ксения.
Предсказуемо комментарий Собчак стал самым популярным под фото и его заметили представители издания. У журналистов завязалась дискуссия со светской львицей. Комментарии приводятся в сокращенном варианте.
«Уважаемая Ксения Анатольевна, вы вместе с Константином позировали нашему фотографу на публичном мероприятии. Будучи человеком из индустрии, вы наверняка могли предположить, что эти снимки будут опубликованы, в том числе и на обложке», — написал аккаунт «HELLO!»
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Собчак парировала тем, что они с Богомоловым не позировали, и они не скрывают свои отношения, хотя и дополнительного их освещения не хотят. Ксения Напомнила, что она сама была главным редактором журнала и уверена, что размещение фото, тем более на обложке, согласуется с теми, кто на нем изображен.
«Ксения, выпуск изданий в еженедельном формате не предполагает согласования обложек с героями, когда речь идет о формате „красная дорожка“/„светская хроника“», — продолжили свою линию «HELLO!», упомянув, что согласовывать размещение фото принца Уильма и герцогини Кэтрин с Кенсингтонским дворцом, к примеру, не надо.
Собчак «английские» аргументы не убедили, и она расписала журналу ту часть законодательства, которая регулирует подобные ситуации. Гражданский кодекс разрешает публиковать фото без согласия запечатленных на нем людей, когда она сделано в публичном месте, но и здесь есть исключения. Ксения указала, что если фото гражданина в публичном месте является «основным объектом использования», то его без разрешения публиковать нельзя. Дальнейших комментариев от «HELLO!» не последовало. При этом свое право высказаться теперь взяли фоловеры, которые напомнили Собчак, что она в своей журналистской практике якобы частенько прибегает к нарушениям права частной жизни героев ее материалов.
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