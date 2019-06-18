Тельнов полагает, что нападение не связано с отбором фильмов

В Москве незвестные напали на исполнительного директора Фонда кино. Подробности Вячеслав Тельнов рассказал в интервью «Известиям». Около десяти вечера кинопродюсер возвращался домой с прогулки. Неожиданно к нему подбежал мужчина и начал избивать.

«В темном дворике подбежал человек, нанес мне два удара сильнейших, повалил на землю и сфотографировал на камеру. Вот и все, ничего не взяв. Крепкий парень, спортивного телосложения», — рассказал он.

Вячеслав Тельнов не исключает, что за ним могли следить. Но угрозы в его адрес не поступали, поэтому причины нападения пока остаются загадкой. Возможно, они связаны с его профессиональной деятельностью, однако Тельнов заявляет, что его должность не влияет на распределение бюджетов и тендеров. Заявил он BFM.RU. Пока кинопродюсер снял побои с травмпункте и написал заявление в полиции.

Ранее 5-tv.eu публиковал полное видео нападения на Вячеслава Тельнова.