Опубликовано полное видео нападения на директора Фонда кино

В распоряжении 5-tv.ru оказались видеозаписи с камер наблюдения, которые засняли нападение на исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова. Судя по записи, Тельнов пытался скрыться от нападавшего, но тот настиг его и повалил на землю. После этого он сделал фото и поспешил убежать.

Сам исполнительный директор рассказал, что неизвестный нападавший двумя ударами сбил его с ног, действительно сфотографировал и убежал. Никаких угроз Тельнову ранее не поступало.

5-tv.ru сообщал, что правоохранительные органы Москвы возбудили уголовное дело по факту нападения на исполнительного директора Фонда кино. МВД усмотрело в случившемся признаки состава преступления по статье «Побои».