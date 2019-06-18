Исследователь Кусто направил письмо на «Прямую линию с Владимиром Путиным»

Косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят в Охотское море в летне-осенний сезон 2019 года. Об этом заявили в Минприроды в ответ на запрос комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В ведомстве отметили, что место и время выпуска морских животных были выбраны с учетом рекомендаций ученых. За судьбой узников «китовой тюрьмы» следят многие знаменитости и исследователи.

Так, известный французский защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто отправил письмо на прямую линию с Владимиром Путиным, которая пройдет в четверг. В нем исследователь просит проконтролировать освобождение морских млекопитающих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 миллионов рублей.