Белый медведь напугал подростков в Норильске

Жители Норильска боятся выйти на улицу. В пригороде заметили белого медведя. На хищника случайно наткнулись подростки.

Эксперты говорят, что школьникам повезло: белый медведь - самый опасный наземный хищник, бегает со скоростью 60 километров в час и спастись от него невозможно.

На место выехали полицейские и охотоведы, чтобы отпугнуть косолапого. Если не получится, то животное придется усыпить и отвезти в тундру. Местные жители говорят, что белые медведи для Красноярского края - большая редкость. Обычно они дальше побережья Ледовитого океана не заходят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как нестандартно тувинец спасся от напавшего на него медведя. Мужчина во время схватки откусил косолапому часть языка, что повергло опасное животное в бегство.