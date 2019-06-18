Нарышкин рассказал о полученных планах кибератак на инфраструктуру России

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Глава СВР сообщил, что у разведки есть данные о готовящихся диверсиях против РФ.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, www.globallookpress.com

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что его ведомство располагает данными о готовящихся кибератаках на инфраструктуру России. Также он сообщил, что СВР информирует коллег обо всех враждебных планах.

«Конечно, у Службы внешней разведки есть информация о планах и замыслах совершать такие атаки, и мы информируем наши инстанции об этом», — цитирует Нарышкина ТАСС.

Глава СВР также сообщил, что информационные органы властных структур России подвергаются атакам со стороны США, которые фиксируются спецслужбами. Нарышкин уточнил, что западные страны ошибочно рассматривают киберпространство не как поле для сотрудничества, а как арену борьбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие конкретно объекты в России подвергаются атакам зарубежных спецслужб.

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