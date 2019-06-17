Зарубежные спецслужбы пытаются атаковать системы управления инфраструктурой РФ

Иностранные спецслужбы предпринимают попытки внедрения в системы управления инфраструктурой России. Как сообщил ТАСС источник в руководстве одного из российских силовых ведомств, такие действия зарубежных разведок можно охарактеризовать как «элементы кибервойны».

По словам источника, в первую очередь наблюдаются попытки нарушить работу банковской, транспортной и энергетической систем.

« Такие попытки мы видим и фиксируем », — добавил собеседник агентства, добавив, что «эти действия удается нейтрализовать».

Ранее респектабельная газета New York Times опубликовала «слив» неких источников, которые утверждали, что соответствующие службы США усилили кибератаки против энергетической системы РФ. В статье это объяснялось своего рода наказанием Москве за пресловутое «вмешательство» в американские выборы и мифические кибератаки. На этот материал отреагировал даже президент США Дональд Трамп, который сначала обвинил газету в «предательстве» и «выискивании информации, пусть даже и вредной для США», и только позже добавил, что «это все неправда». Такое «опровержение», где на первый план выходит раздражение в связи с оглаской, выглядит скорее как косвенное подтверждение изложенных фактов.

«Авторитетная» New York Times и ранее сообщала, что еще до «крымской весны» происходили случаи внедрения США в систему управления российской энергетикой. В связи с такими публикациями по-иному воспринимается история с масштабными отключениями электроэнергии в Венесуэле весной 2019 года, и кто же за ней все-таки стоял.

Кроме того, бывший чиновник Белого дома Майкл Дэниел, занимавшийся во время президентства Барака Обамы вопросами кибербезопасности, авторам книги под говорящим названием «Русская рулетка: история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа», сообщил, что летом 2016 года готовился план масштабной кибероперации против российских СМИ, влиятельных бизнесменов, а также непосредственно против президента России.

Впрочем, сообщения о наращивании кибератак из-за океана имеют подтверждения. Так, крупнейшие российские банки периодически оглашают статистику попыток внедрения в свои системы.

Уважение к американскому истеблишменту по всему миру тает, но Вашингтон пытается сохранить свое доминирование в иллюзорном однополярном мире, и потому прибегает к разнообразным нечистоплотным действиям: торговым войнам, применению силы, разрушению международной правовой системы безопасности, кибератакам и многому другому.

Ранее 5-tv.ru сообщал об усилении США атак на российскую энергосистему.