Зарубежные спецслужбы пытаются атаковать системы управления инфраструктурой РФ

Иностранные спецслужбы предпринимают попытки внедрения в системы управления инфраструктурой России. Как сообщил ТАСС источник в руководстве одного из российских силовых ведомств, такие действия зарубежных разведок можно охарактеризовать как «элементы кибервойны».
По словам источника, в первую очередь наблюдаются попытки нарушить работу банковской, транспортной и энергетической систем.
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Ранее респектабельная газета New York Times опубликовала «слив» неких источников, которые утверждали, что соответствующие службы США усилили кибератаки против энергетической системы РФ. В статье это объяснялось своего рода наказанием Москве за пресловутое «вмешательство» в американские выборы и мифические кибератаки. На этот материал отреагировал даже президент США Дональд Трамп, который сначала обвинил газету в «предательстве» и «выискивании информации, пусть даже и вредной для США», и только позже добавил, что «это все неправда». Такое «опровержение», где на первый план выходит раздражение в связи с оглаской, выглядит скорее как косвенное подтверждение изложенных фактов.
«Авторитетная» New York Times и ранее сообщала, что еще до «крымской весны» происходили случаи внедрения США в систему управления российской энергетикой. В связи с такими публикациями по-иному воспринимается история с масштабными отключениями электроэнергии в Венесуэле весной 2019 года, и кто же за ней все-таки стоял.
Кроме того, бывший чиновник Белого дома Майкл Дэниел, занимавшийся во время президентства Барака Обамы вопросами кибербезопасности, авторам книги под говорящим названием «Русская рулетка: история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа», сообщил, что летом 2016 года готовился план масштабной кибероперации против российских СМИ, влиятельных бизнесменов, а также непосредственно против президента России.
Впрочем, сообщения о наращивании кибератак из-за океана имеют подтверждения. Так, крупнейшие российские банки периодически оглашают статистику попыток внедрения в свои системы.
Уважение к американскому истеблишменту по всему миру тает, но Вашингтон пытается сохранить свое доминирование в иллюзорном однополярном мире, и потому прибегает к разнообразным нечистоплотным действиям: торговым войнам, применению силы, разрушению международной правовой системы безопасности, кибератакам и многому другому.
Ранее 5-tv.ru сообщал об усилении США атак на российскую энергосистему.