Видео: Ми-8 и Ми-28 на предельно малой высоте пролетели над пляжем под Ростовом

Маневр пары вертолетов на предельно малой высоте над рекой Дон шокировал детей в Ростовской области. Инцидент произошел в понедельник, 17 июня, в районе станицы Мелиховская.

Как рассказал очевидец, снявший захватывающее видео, сначала над рекой появился гражданский вертолет. Судя по кадрам, это был Ми-8. Почти сразу к нему присоединился военный — «ночной охотник» Ми-28 — который прошел на предельно низкой высоте буквально в паре метров над водой.

Две винтокрылые машины пролетели около километра, сделали круг над одним из холмов и снова прошли в том же порядке в обратном направлении.

После первого полета все присутствующие, а особенно дети, испугались, а второе прохождение винтокрылых машин уже вызвало у детей восторг.

Были ли это маневры или вертолетчики просто хотели удивить купающихся осталось загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том как авиахулиган на вертолете пролетел под мостом в Санкт-Петербурге.