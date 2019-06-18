Бесконечная сплошная: В Воронеже автомобилисты едут до разворота 40 километров

На одной из трасс в Воронежской области появилась сплошная линия, длиной в целых 40 километров! В итоге с утра и до позднего вечера на этом участке стали появляться огромные пробки. Водители принялись обгонять друг друга по обочине, а число ДТП с каждым днем только растет!

«Вот такие большие, длительные, сплошные линии не дают возможности сделать маневр, разворот. Очень много уходит в самом деле времени вот на такие вот дела», — рассказывает один из водителей.

Когда стали разбираться, выяснилось — решение о нанесении сплошной разметки департамент дорожного хозяйства принял самостоятельно и согласовывать это с ГИБДД нужным почему-то не посчитал. Теперь автовладельцы собираются жаловаться в прокуратуру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом законопроекте, согласно которому камеры фото- видеофиксации приравниваются к объектам технических средств организации безопасности дорожного движения.