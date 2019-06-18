В Крыму оценили любовь Зеленского к полуострову и желание вернуть его Украине

В Крыму отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о том, что во время первой встречи с Владимиром Путиным он намерен в первую очередь поднять вопрос Крыма и Донбасса в традиционной риторике.

Зеленский признался в этом во время интервью немецким журналистам.

По словам украинского президента, он очень любит Крым, много раз бывал на полуострове и намерен заявить лидеру РФ о своей позиции: Крым и Донбасс, это территория Украины.

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Депутат Владислав Ганжара, представляющий партию «Единая Россия» констатировал — Зеленский «продолжает петь песни Порошенко». Народный избранник высказал уверенность: Владимир Путин вряд ли станет обсуждать с Зеленским территориальную принадлежность полуострова и напомнил, что российский лидер неоднократно заявлял — крымский вопрос для РФ закрыт навсегда. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Владислав Ганжара пригласил Владимира Зеленского посетить Крым с туристической целью и оценить, как преобразился полуостров после воссоединения с РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Зеленский признал неготовность Киева вести прямой диалог с Донецком и Луганском.