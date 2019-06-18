Из Цымбалюк-Романовской выбивают долги после развода с Джигарханяном

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян развелись почти два года назад, однако страсти бушуют до сих пор. Народный артист о жизни с пианисткой старается не вспоминать. Он продолжает работать, репетирует спектакли.

Последние новости о скандальном разводе стали известны от его друга Артура Согомоняна, пишут Дни.ру. По его словам, Армен Борисович сейчас не общается с журналистами, он занят восстановлением здоровья. Сплетни вокруг его отношений с Цымбалюк-Романовской плохо сказались на его самочувствии.

Поклонники 84-летнего Джигарханяна надеются, что Виталина предстанет перед судом. Они считают, что пианистка знатно обобрала народного артиста.

Как рассказывает Артур Согомонян, расследование уголовного дела продвигается очень медленно, и человек, обобравший знаменитого актера, не понес никакого наказания. Даже штраф, назначенный приговором суда, Цымбалюк-Романовская, говорит Согомонян, наотрез отказалась платить, теперь придется обращаться к судебным приставам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудинштейн обвинил Цымбалюк-Романовскую в ухудшении здоровья Джигарханяна.