Жительницу Канады по имени Валентина, опубликовавшую ролик в Twitter с быстрым способом очистки чеснока, некоторые пользователи сети готовы носить на руках.

Невероятно быстрое избавление зубчиков от шелухи произвело фурор. Видео даже стало вирусным — опубликованное в воскресенье, 16 июня, меньше, чем за двое суток с момента публикации ролик набрал свыше 15,1 миллиона просмотров.

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Некоторые в шутку рассказывают, что никак не могут решить, чего им хочется больше — носить автора видео на руках или «сжечь ее, как ведьму».

А кто-то даже откровенно признается, что жизнь теперь разделилась на две категории: время до знакомства с этим лайфхаком, и после него.

Ранее 5-tv.ru публиковал лайфхак, как очистить горячее вареное яйцо.