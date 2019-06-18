Меркель назвала дату встречи советников лидеров стран «нормандского формата»

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Переговоры должны состояться менее чем через месяц.

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Фото, видео: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что встреча советников лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Франция, Германия, Украина) пройдет 12 июля, пишет ФАН.

Во вторник, 18 июня, Зеленский впервые посетил Берлин в качестве президента. Накануне в Париже его принял глава Пятой республики Эммануэль Макрон. Там он заявил, что первоочередными шагами для возвращения к работе «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе является обмен пленными, возвращение украинских моряков, прекращение огня, разведение войск, строительство моста в Станице Луганской.

Однако подобные заявления новоиспеченного главы Незалежной, как известно, не более чем сотрясание воздуха. Если разобрать по пунктам его «план действий», то получается, что мяч давно в воротах Киева. Последний раз обмен пленными происходил в декабре 2017 года, после чего украинская сторона все время искала предлоги не завершить окончательно этот процесс.

Украинские моряки нарушили госграницу РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года и теперь ждут решения российского суда в СИЗО.

Введенное в ночь на 8 марта перемирие в Донбассе было нарушено с украинской стороны уже через пять минут, обстрелы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик продолжаются.

Что касается моста через реку Северский Донец в Станице Луганская, то на необходимость его восстановления регулярно обращают внимание Международный комитет Красного Креста и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Переправа была частично разрушена украинскими силовиками в начале 2015 года, однако Киев всячески увиливает от этого вопроса, опасаясь, что ополченцы смогут перебрасывать по нему военную технику. На данный момент по мосту могут проходить лишь пешеходы, и то ступая по временным деревянным настилам, но машина «скорой помощи» проехать не сможет.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине («нормандская четверка») существует с июня 2014 года, когда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее Зеленский признал неготовность Киева к прямому диалогу с Донецком и Луганском.

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