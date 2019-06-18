Сергей Шойгу заявил, что российские военные получат лазерное оружие

Министр обороны Сергей Шойгу во время научно-практической конференции с руководящим составом Вооруженных сил России, которая состоялась во вторник, 18 июня, сообщил о поступлении в вооруженные силы РФ военная техника, воплощающей последние научные достижения.

«В ближайшее время армия и флот получит совершенно новое оружие, не имеющее аналогов, основанное на технологии гиперзвука и лазерной энергии», — заявил глава ведомства.

Министр обороны РФ обусловил появление оружия стремительным развитием науки и технологий. Шойгу добавил, что новейшие достижения напрямую оказывают влияние на форму применения и способы действия войск, пишет RT.

О создании оружия, которое будет основано на иных физических принципах, в мае 2019 года на совещании с руководством Минобороны и военной промышленности заявил президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что именно оно будет определять потенциал российских войск на несколько лет вперед.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что еще 20 истребителей Су-35С пополнят ряды ВКС РФ до конца 2020 года.