Путин: конкурентам приходится догонять Россию и копировать ее разработки

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Президент заявил, что страна прочно удерживает передовые позиции в гонке за технологический суверенитет.

Фото, видео: © РИА Новости/Иван Секретарев; 5-tv.ru

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Россия сохраняет лидерство в технологической гонке, а конкурентам приходится догонять ее по ряду направлений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка.

По словам главы государства, по целому ряду направлений страна создает решения мирового уровня. Путин отметил, что конкурентам приходится не только догонять Россию, но и копировать ее разработки.

«Мы прочно удерживаем передовые позиции в глобальной гонке за технологический суверенитет. И подчеркну, Россия открыта для передачи африканским друзьям наших современных компетенций и высокотехнологичных цифровых ноу-хау», — приводит его слова телеканал.

Третий саммит и Экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходят в Москве 28–29 октября 2026 года. Сопредседательствуют президент России Владимир Путин и президент Бурунди, председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе. Планируется принять итоговую декларацию саммита, план совместных действий на 2027–2029 годы и декларацию о сотрудничестве в сфере технологий ИИ.

Участие в мероприятии принимают делегации 48 из 54 африканских стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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