«Я могу наколдовать»: Александр Головин высказался об отношении к магии

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 34 0

Артист родился в «мистическую» пятницу, 13-го.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Александр Головин: я не верю в магию, хотя и родился в «мистическую» пятницу, 13

Актер Александр Головин скептически относится к колдовству. При этом сам он родился в дату, которая считается «мистической» — 13-го числа в пятницу, да еще и в Старый Новый год. Об этом он рассказал 5-tv.ru на закрытом вечере «Движение 100».

«Что-то не очень верю. Я родился в пятницу, 13-го. В Старый Новый год. Я сам могу наколдовать», — пошутил артист.

Шутку поддержала его супруга, актриса Александра Головина. По ее словам, она тоже не верит в колдовство, но считает, что есть люди с определенной «сильной» энергией.

Головин тут же сказал жене «это ты», и трогательно поцеловал ее в щеку. Он добавил, что энергетика у его супруги настолько мощная, что, когда она злится, дома начинает барахлить электроника. Вдобавок он иронично посоветовал журналистам задавать «правильные» вопросы, чтобы у них случайно не «отключились» камеры.

Ранее о своем отношении к магии рассказала заслуженная артистка России Катя Лель. Она призналась в любви к волшебству, но только в добром его проявлении.

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