Экспертиза по делу директора Линды не подтвердила, что он подделал подпись Фадеева

Почерковедческая экспертиза по делу директора певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман. — Прим.ред.) Михаила Кувшинова не подтвердила его причастность к подделке подписи композитора и продюсера Максима Фадеева. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Как рассказал адвокат Алексей Кравченко, специалисты пришли лишь к вероятностному выводу о том, что подпись на спорном документе могла не принадлежать Фадееву. При этом установить, кто именно ее поставил, экспертиза не смогла.

«Причастность Кувшинова к подделке ничем не обоснована и напрямую в документах следствия об этом не указывается. В экспертизе сделаны вероятностные выводы о том, что подпись на документе не принадлежит Фадееву. Сделать выводы утвердительные эксперт не смог, и в равной степени неясно, подписал Фадеев или не Фадеев», — сказал Кравченко.

Кувшинову предъявлено обвинение в мошенничестве с правами на музыкальные произведения Фадеева. Композитор признан потерпевшим по делу, а материальный ущерб оценивается более чем в миллион рублей. Сам Кувшинов отрицает причастность к преступлению.

Меру пресечения ему избрали в мае. Позднее уголовное дело Кувшинова объединили с производством в отношении генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который сейчас находится в СИЗО.

Ранее Фадеев заявлял в своем Telegram-канале, что права на созданные им музыку и фонограммы были мошенническим образом переписаны на Линду. По версии продюсера, Кувшинов лично подделывал его подпись и выдавал ее за настоящую.

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