«Задача планетарного масштаба»: глава Росатома о технологическом развитии Африки

Глава Росатома заявил, что развитие Африки — задача планетарного масштаба

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев высказался о развитии Африки как о приоритетной задаче. Заявление он сделал на полях саммита «Россия — Африка».

«Вообще говоря, экономическое и техническое развитие Африки — это задача планетарного масштаба. Невозможно процветать на одном континенте, и не иметь доступа к электричеству на другом», — отметил Лихачев.

По его словам, через 20 лет Африка станет другой благодаря экономическому буму. Он обратил внимание, что необходимые предпосылки уже имеются: растет население, экономика на подъеме, а потребность в новейших технологиях усиливается.

«Главный вызов вообще для планеты Земля на ближайшие 20 лет — это привести Африку, африканские страны в зону высокого технологического развития. Мы очень хотим, чтобы в этой работе у нас был акцентированный вклад», — рассказал Лихачев.

Лихачев уточнил: Россия работает с 30 из 54 африканских стран, выстраивая конкретные договоренности. В РФ по квотам обучаются около 400 человек по атомным и смежным специальностям. Основная задача — увеличить как число студентов, так и количество готовящихся проектов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия вот-вот заключит с рядом африканских государств договоры о свободной торговле. Речь идет, в том числе о документах, которые защищают и поддерживают инвестиции, а также помогают избежать двойного налогообложения.

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