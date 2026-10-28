«Молодым фору даст»: зачем мисс БРИКС Алексеева врала о возрасте избранника

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 40 0

Королева красоты уверена, что ей можно простить такие слова.

Почему Валентина Алексеева врала о возрасте Мительмана

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Мисс БРИКС Валентина Алексеева объяснила, зачем врала о возрасте избранника

Мисс БРИКС Валентина Алексеева объяснила, почему ранее врала о возрасте своего избранника — бизнесмена Ильи Мительмана. Причины она назвала в интервью Лауре Джугелии.

Журналистка напомнила, что Валентина Алексеева в одном из роликов говорила о возрасте возлюбленного, что ему «меньше сорока». Однако впоследствии появилась информация, что Мительману 50.

Алексеева не стала отрицать свои слова, но пояснила, что ориентировалась на внешний вид избранника.

«Ну, я сказала на тот возраст, на который он выглядит. Я вот как его воспринимаю, так я и сказала», — объяснила она.

При этом Алексеева добавила, что, по ее мнению, возлюбленный выглядит значительно моложе своего возраста.

«Мне, я думаю, можно это простить, но вы видели его — ну какие 50 лет? Он еще всем молодым фору даст», — сказала мисс БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексеева заявила об отсутствии у себя осенней депрессии. Во время презентации клипа Филиппа Киркорова девушка сказала, что, по ее мнению, депрессия больше не считается заболеванием.

При этом Алексеева не привела источника или оснований для такого утверждения. В Международной классификации болезней десятого пересмотра по-прежнему есть отдельный раздел, посвященный депрессивным эпизодам. В нем описаны состояния легкой, средней и тяжелой степени, а также перечислены характерные симптомы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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