Названы причины нападок сестры Алибасова на Федосееву-Шукшину

Совсем недавно на Первом канале обсуждалась история продюсера Бари Алибасова. В эфире выступила сестра артиста Зоя Воробьева и заявила, что к отравлению основателя группы «На-на» причастны родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Высказывание сестры Бари Алибасова прокомментировал PR-директор коллектива «На-На» Вадим Горжанкин, пишут Дни.ру. Он сказал, что в словах Зои Воробьевой нет правды. Но зато есть ревность, зависть и обида.

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Горжанкин сообщил, что сестре артиста не хватает внимания, поэтому она обвиняет родственников Шукшиной в случившемся, ведь все свободное время Алибасов проводил с супругой. Хотя про Воробьеву тоже не забывал — часто посылал ей лекарства и деньги.

Заявление сестры артиста Шукшины и Алибасовы всерьез не воспринимают.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Бари Алибасов переведен из реанимации в общую палату.