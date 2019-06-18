«Его отравили Шукшины»: Сестра Бари Алибасова об инциденте с продюсером

Сестра продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Зоя уверена — ее брата отравил кто-то из семейства Шукшиных. Об этом она безапелляционно заявила в эфире Первого канала, пишет издание «Газета».

С подобными обвинениями в адрес звездного семейства уже выступал актер Станислав Садальский.

Правда, ни сестра Алибасова, ни Садальский не указывали, кто именно, по их мнению, мог быть причастным к отравлению деятеля отечественного шоу-бизнеса.

Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как во вторник, 4 июня, вместо сока выпил жидкость для прочистки труб «Крот». В настоящее время он выписан из больницы и собирается на реабилитацию в Казахстан.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина слегла с аритмией после известия об отравлении Алибасова.