Стало известно, кому достанется наследство «Джека Восьмеркина»

В московском доме кино 11 июня простились с Александром Кузнецовым, который стал кинозвездой после выхода фильма «Джек Восьмеркин — американец». Актер умер в возрасте 59 лет от онкологического заболевания. На прощание с артистом пришла его бывшая жена Юлия Рутберг, а также его возлюбленная Мария.

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Именно она, по словам друга семьи Игоря Наджиева, была с ним в последние минуты его жизни. Мария познакомилась с Кузнецовым, когда приехала в Россию работать массажисткой. Она ухаживала за актером и поддерживала его до самой кончины, пишут 7дней.ру.

Мария рассказала, кому «Джек Восьмеркин» завещал свое наследство. Он просил отдать автомобиль старшему сыну от первого брака с актрисой Людмилой Собко — Даниилу. Московскую квартиру хотел разделить между Данилой и сыном от второго брака с Юлией Рутберг — Григорием, а третьему сыну Ивану, который живет в США, завещал деньги с американских счетов.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что «Джек Восьмеркин» умер на руках последней возлюбленной.