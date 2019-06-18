«Джек Восьмеркин» умер на руках последней возлюбленной

Звезда советского фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр Кузнецов скончался 6 июня от рака простаты. Его последней возлюбленной стала массажистка Мария Станко, которая сопровождала его в месяцы перед кончиной.
Гороскоп на 18 июня: прислушайтесь к шепоту сердца, Близнецы!
По словам Марии, она приехала в Россию из Украины, чтобы немного отдохнуть от тяжелых отношений с мужем. Она начала ходить по массажным салонам, так как является массажистом со стажем 20 лет. В одном из таких заведений Мария встретилась с женщиной, которая ходила на мастер-классы к Кузнецову. Она и порекомендовала Марию актеру.
Вскоре Кузнецов расстался с Кристиной Татаренковой, а Мария переехала к нему в квартиру. Они очень сблизились и Станко помогала актеру справляться с тяжелой болезнью, которая усугубилась уходом Татаренковой.
Как рассказывает сама Мария, Кузнецов умер у нее на руках.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что одна из первых дизайнеров джинсов Глория Вандербильт умерла в США.