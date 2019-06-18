«Джек Восьмеркин» умер на руках последней возлюбленной

Звезда советского фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр Кузнецов скончался 6 июня от рака простаты. Его последней возлюбленной стала массажистка Мария Станко, которая сопровождала его в месяцы перед кончиной.

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По словам Марии, она приехала в Россию из Украины, чтобы немного отдохнуть от тяжелых отношений с мужем. Она начала ходить по массажным салонам, так как является массажистом со стажем 20 лет. В одном из таких заведений Мария встретилась с женщиной, которая ходила на мастер-классы к Кузнецову. Она и порекомендовала Марию актеру.

«Он еле приехал на встречу, был за рулем и буквально на руки мне упал. Рассказал, что только-только вернулся из США, где прошел курс лучевой терапии. Но американцы ему не объяснили, как надо избавляться от интоксикации организма, вся гниль в нем оставалась. Я помогла ему реабилитироваться» , — приводит слова Станко Starhit.

Вскоре Кузнецов расстался с Кристиной Татаренковой, а Мария переехала к нему в квартиру. Они очень сблизились и Станко помогала актеру справляться с тяжелой болезнью, которая усугубилась уходом Татаренковой.

Как рассказывает сама Мария, Кузнецов умер у нее на руках.

«Моргал мне до последнего вздоха, подавал какие-то знаки. А потом я увидела, что из его глаз катятся слезы, и я поняла, что все» , — вспоминает массажистка.

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