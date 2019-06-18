В Северной Осетии ищут врача, который 23 года назад забыл зажим в животе пациентки

В Северной Осетии разыскивают хирурга который 23 года назад забыл в животе у пациентки металлический зажим. Почти четверть века Евета Губеева мучилась от боли, однако врачи упорно выписывали ей анальгин и слабительное. Инструмент в брюшной полости обнаружили случайно, когда делали женщине рентген тазобедренного сустава.

Сейчас пациентку снова готовят к операции. А в министерстве здравоохранения республики инициировали служебную проверку. Изучают архивы 1996 года. Объясниться придется и тем, кто назначал пациентке с острым предметом в животе — таблетки и профилактические процедуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Туле врач назвала пациента «чмом».