«Аэрофлот» назван лучшей авиакомпанией Восточной Европы в восьмой раз

«Аэрофлот» в восьмой раз признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы. Об этом было объявлено во вторник, 18 июня, на церемонии вручения Skytrax World Airline Awards 2019 в рамках 53-го Парижского международного авиасалона во французском Ле-Бурже. Премия считается «авиационным Оскаром» и ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax.

Рейтинг определяется по итогам исследования удовлетворенности пассажиров, в котором в этом году участвовали более 300 авиакомпаний и авиапассажиры из более чем 100 стран. Онлайн-голосование проходило с сентября 2018 по май 2019 года на английском, испанском, французском, китайском, японском и русском языках.

«Восьмая по счету победа на Skytrax World Airline Awards — большая честь и свидетельство признания ведущего российского перевозчика на мировом уровне. Мы благодарны нашим пассажирам, которые отдали свой голос за Аэрофлот. Их выбор — лучший стимул к дальнейшему совершенствованию премиального сервиса и реализации амбициозных целей нашей Стратегии 2023», - приводит пресс-служба авиакомпании слова гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева.

Президент Skytrax Эдвард Плейстед, поздравляя «Аэрофлот» с победой в главной авиационной премии мира отметил, что авиакомпания «остается неизменным фаворитом среди пассажиров».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания «Аэрофлот» второй год подряд получила премию World Travel Awards в трех самых престижных номинациях.