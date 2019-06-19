Александр Кокорин попросил поместить его в одну колонию с братом

Футболист Александр Кокорин, приговоренный к 1,5 года колонии общего режима, попросил отправить его в одну колонию с братом Кириллом, который проходит по этому же делу. Просьбу спортсмена поддержали члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы и пообещали оказать содействие, передает ТАСС.

«Члены ОНК Москвы попросили руководство СИЗО „Бутырка“ пойти навстречу Александру Кокорину в его просьбе отбывать наказание с братом Кириллом», — рассказал в разговоре с агентством ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

По его словам, данная просьба не противоречит закону. К тому же сложившаяся практика такова, что братьев отправляют не только в одну колонию, но и в один отряд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александра Кокорина, его брата Кирилла, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, которые все вместе осуждены за хулиганство, произошедшее 8 октября 2018 года, отправят поездом в колонию одного из ближайших к столице регионов.