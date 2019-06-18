Кокорина и Мамаева отправят в ближайшую к столице колонию поездом

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Сейчас в ФСИН ожидают документов из суда о вступление приговора в силу, после этого будет определено, в какое исправительное учреждение отправятся осужденные за хулиганство футболисты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

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Драка Кокорина и Мамаева 285

Осужденные за хулиганство футболисты Александр Кокорин из «Зенита» и Павел Мамаев из «Краснодара», а также брат Кокорина Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий будут отправлены поездом в колонию одного из ближайших к столице регионов. В какую именно — будет решено после того как в ФСИН поступят документы из суда о вступлении приговора в силу. Об этом сообщил во вторник, 18 июня, начальник московского управления ФСИН Сергей Мороз.

«Свободные колонии, наличие спальных мест меняется не ежемесячно, а еженедельно, и ФСИН это отслеживает. И как только мы получим документы из Мосгорсуда, мы определим колонию», — цитирует Мороза новостное агентство «Москва».

Он добавил, что пока неизвестно, отправятся ли футболисты отбывать наказание в одну или в разные колонии.

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Как ранее сообщал 5-tv.ru, за пьяные драки в центре столице в октябре 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил 8 мая 2019 года братьев Кокориных к полутора годам лишения свободы, а Мамаева и Протасовицкого к одному году и пяти месяцам. 13 июня Мосгорсуд поставил точку в этом деле, вынеся новый приговор, но оставив сроки наказания теми же. С учетом времени, проведенного в СИЗО, осужденным осталось отсидеть полгода.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 285
14 июн
Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость
13 июн
Мосгорсуд отменил старый приговор Кокорину и Мамаеву и вынес новый
13 июн
Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменений
13 июн
Адвокат Кокорина намекнула, что в тюрьму футболистов «отправили» журналисты
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«Очередное шоу»: Мамаев оценил судебный процесс по делу о драках
13 июн
Видео: похудевшие Кокорин и Мамаев попросили в суде справедливости
8 июн
Главная свидетельница по делу Кокорина и Мамаева показала страшные травмы
4 июн
Жена Павла Мамаева прошла проверку на полиграфе по поводу наркотиков
30 мая
Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву 13 июня
23 мая
«Вся переломанная» — что известно о состоянии свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева

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