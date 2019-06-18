Кокорина и Мамаева отправят в ближайшую к столице колонию поездом

Осужденные за хулиганство футболисты Александр Кокорин из «Зенита» и Павел Мамаев из «Краснодара», а также брат Кокорина Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий будут отправлены поездом в колонию одного из ближайших к столице регионов. В какую именно — будет решено после того как в ФСИН поступят документы из суда о вступлении приговора в силу. Об этом сообщил во вторник, 18 июня, начальник московского управления ФСИН Сергей Мороз.

«Свободные колонии, наличие спальных мест меняется не ежемесячно, а еженедельно, и ФСИН это отслеживает. И как только мы получим документы из Мосгорсуда, мы определим колонию», — цитирует Мороза новостное агентство «Москва».

Он добавил, что пока неизвестно, отправятся ли футболисты отбывать наказание в одну или в разные колонии.

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Как ранее сообщал 5-tv.ru, за пьяные драки в центре столице в октябре 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил 8 мая 2019 года братьев Кокориных к полутора годам лишения свободы, а Мамаева и Протасовицкого к одному году и пяти месяцам. 13 июня Мосгорсуд поставил точку в этом деле, вынеся новый приговор, но оставив сроки наказания теми же. С учетом времени, проведенного в СИЗО, осужденным осталось отсидеть полгода.