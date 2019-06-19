Сеть покоряет видео о том, как легко почистить чеснок

Невероятную популярность в сети набрал ролик на 20 секунд, где показан революционный способ чистить чеснок. За сутки с момента публикации — это видео пользователя Валентины из Канады посмотрели более 18 миллионов раз.

Идея такая — нужно убрать верхние слои шелухи с головки чеснока и потом ножом вынимать зубчики. Тупым краем вверх. Это важно. Выглядит очень просто. Но далеко не у всех получается с первого раза.

Мнения разделились — одни благодарят за то, что Валентина, кто бы не скрывался под этим ником реально облегчила готовку. Другие проклинают ее, потому они так не могут.

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