Дональд Трамп заявил о своем участии в президентской кампании 2020 года

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Лидер США объявил о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок.

Фото: www.globallookpress.com

Глава Белого дома Дональд Трамп официально объявил о своем намерении участвовать в президентской кампании в 2020 году. Таким образом он собирается баллотироваться на второй срок, сообщает РИА Новости.

«Именно в эту неделю четыре года назад я объявил о своем намерении идти на президентские выборы… 2016 год был определяющим моментом в истории. Никто не сделал столько, сколько мы сделали за эти два с половиной года. Мы сделали это раз, мы сделаем это снова. И это причина, почему сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло», — заявил Дональд Трамп, во время выступления перед сторонниками во Флориде.

Выступая, Дональд Трамп призвал жителей страны оставить его на второй срок, чтобы он смог закончить начатую работу в социальной сфере и во внешней политике США.

Также он прокомментировал доклад Роберта Мюллера о так называемом «российском вмешательстве». Говоря об этом он обвинил демократов и средства массовой информации в «охоте на ведьм». Глава Белого дома убежден, что они пытались помешать властям.

Дональд Трамп начал руководить США 20 января 2017 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп анонсировал «великий исход» мигрантов из США.

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