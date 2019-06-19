Дональд Трамп заявил о своем участии в президентской кампании 2020 года

Глава Белого дома Дональд Трамп официально объявил о своем намерении участвовать в президентской кампании в 2020 году. Таким образом он собирается баллотироваться на второй срок, сообщает РИА Новости.
Выступая, Дональд Трамп призвал жителей страны оставить его на второй срок, чтобы он смог закончить начатую работу в социальной сфере и во внешней политике США.
Также он прокомментировал доклад Роберта Мюллера о так называемом «российском вмешательстве». Говоря об этом он обвинил демократов и средства массовой информации в «охоте на ведьм». Глава Белого дома убежден, что они пытались помешать властям.
Дональд Трамп начал руководить США 20 января 2017 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп анонсировал «великий исход» мигрантов из США.