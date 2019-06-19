Дружеские беседы и променады. Как в мире отмечают День прогулки?

Возможно, вы не знали, но 19 июня принято считать Международным днем прогулки. «Создатели» такого необычного праздника ставили своей целью отвлечь людей от проблем и суеты и напомнить о важности обычных прогулок наедине с собой или родными. В этот день принято приглашать друг на променад в парках или за городом.

Активисты напоминают, что на сегодня систематический стресс и депрессия стали устойчивой характеристикой нервной системы жителей больших городов. А прогулка — один из эффективных способов борьбы со стрессом. Впервые праздник «отметили» в американском штате Мичиган в начале 1970-х. Впоследствии столь интересный опыт переняли и другие страны.

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