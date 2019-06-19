Московский депутат подал заявление на активистов движения «Лев против»

Депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов так называемого антиалкогольного движения «Лев против». Котов считает, что участники группировки нарушают закон «Об участии граждан в охране общественного порядка». Об этом он заявил в Facebook.

По словам депутата, активисты занимаются в центре Москвы откровенным самоуправством. Например, как рассказал Виктор Котов, представители «Лев против» уже несколько раз приходили на Хохловскую площадь и конфликтовали с людьми, снимая происходящее на камеру. А однажды основатель движения даже привел с собой бойцов ОМОНа.

Котов подчеркнул, что действия активистов нарушают закон «Об участии граждан в охране общественного порядка», поскольку «Лев против» не числится в региональном реестре. В связи с этим он обратился в прокуратуру с просьбой проверить деятельность движения, а также бойцов ОМОНа, которые поддерживают такие акции.

Как, в свою очередь, сообщает РБК, в конце мая участники вышеназванного движения напали на москвичей, объяснив это «рейдом против алкоголиков и наркоманов». Активисты просто подходили к людям и отбирали у них алкоголь. По отношению к тем, кто оказал сопротивление, они применили газовые баллончики.

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