Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой сериала «Улетный экипаж»

Супруг известной российской артистки Екатерины Климовой актер Гела Месхи недавно был замечен с 28-летней звездой театра и кино Катрин Асси, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Девушка стала популярной после выхода сериала «Улетный экипаж», где она сыграла одну из главных ролей. Месхи тесно общался с Катрин на Московском международном кинофестивале в апреле этого года. Тогда еще не было известно, что Екатерина Климова и Месхи собираются разводиться.

Катрин Асси — выпускница ВГИК. Играла небольшие роли в сериалах «Невидимки», «Суд», «Окончательный вердикт».

41-летняя Екатерина Климова подала заявление на развод в Хамовнический суд Москвы, с Гелой Месхи они уже некоторое время не живут вместе, у них имеется общая дочь Изабелла. Актеры прожили в браке около четырех лет.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Климова опубликовала фото из душа.