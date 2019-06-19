Мишеля Платини освободили после 15 часов допроса. Накануне экс-президент УЕФА сам пришел в полицейский участок. И все гадали, по какому делу он давал показания.

Журналисты дежурили у дверей участка всю ночь, и едва Платини вышел, окружили его плотным кольцом. Но, о чем так долго говорил бывший футбольный чиновник, так и осталось загадкой: ответы Платини прессе были весьма туманны.

«Честно говоря, я так и не понял, для чего меня вызывали. Они задавали вопросы про Евро-2016, Чемпионат мира в России и в Катаре, про „Пари Сен-Жермен“ и про ФИФА. Было очень-очень много тем, но я честно ответил на все их вопросы», — заявил он журналистам.

Впрочем, одна из догадок кажется наиболее вероятной. Эксперты полагают, что Мишеля Платини допрашивали в связи с коррупционным скандалом вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года. Местом проведения был выбран Катар. И некоторые французские СМИ уверены: за право стать хозяевами турнира арабы заплатили.

Журналисты выяснили, что в 2010 году за две недели до голосования Николя Саркози, который тогда был президентом Франции, и Мишель Платини в Елисейском дворце ужинали с катарскими шейхами. О чем они говорили — неизвестно до сих пор. Но помощников Саркози полицейские накануне также вызвали на допрос.

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