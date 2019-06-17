«Пищевой светофор»: в России появится цифровая маркировка на продуктах

На российских прилавках уже этой осенью появится так называемый «пищевой светофор». Зеленая, желтая и красная этикетки на упаковке сообщат покупателям, сколько сахара, жиров и соли содержится в продукте.

Пока новая маркировка — дело добровольное, но производители и маркетологи опасаются, что новшество со временем станет обязательным. А это приведет к росту цен.

Уже в ближайшем будущем новый ГОСТ маркировки может стать одним из нормативов в сфере торговли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспотребнадзор хочет запретить уничтожение пригодных к употреблению продуктов.