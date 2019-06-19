Теннис по-футбольному: спортсмен выронил ракетку и отбил мяч ногой

Теннисный матч едва не превратился в футбол. На турнире в немецком Галле один из спортсменов случайно выронил ракетку и отбил мяч ногой.

Правилами это запрещено, однако соперник решил все перевести в шутку и продолжил игру в том же стиле. Необычный «матч» вызвал бурю аплодисментов зрителей и смех арбитров. После перерыва спортсмены продолжили игру по правилам тенниса.

К слову, это не первый необычный случай на теннисном турнире. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, японская теннисистка прервала матч, чтобы спасти жука. Сначала никто не мог понять, почему спортсменка вдруг резко опустилась на корт и начала что-то аккуратно брать пальцами. Оказалось, что теннисистка спасает жучка, который выполз на корт прямо под ноги.