Берлин не должен вестись на шантаж со стороны Вашингтона в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал руководитель германо-российской группы в немецком бундестаге Робби Шлунд.

«Суверенное государство не должно позволить шантажировать себя. Необходим диалог Германия должна иметь возможность обеспечить свою энергетическую безопасность за счет надежных и конкурентоспособных по цене источников», — приводит слова депутата RT.

Так он отреагировал на бесконечные угрозы из-за океана ввести санкции за российский газ. В частности, в Конгресс США внесен законопроект, предполагающий увеличение экспорта природного газа США в Европу из-за «заботы» о снижении зависимости от российского газа. Документ предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2» и других российских газопроводов, и имеет громкое название The ESCAPE Act (Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act). Escape, как известно, с английского переводится в том числе как спасение.

Представители германо-российской группы со стороны ФРГ последовательно выступают за снятие антироссийских санкций. Шлунд заявил, что отношения между Берлином и Москвой имеют «очень большой потенциал и прекрасные перспективы», что могло бы помочь обеспечить мир и безопасность в Европе и мире.

С 16 по 21 июня группа посещает Москву и Калугу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель главы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи подверг критике правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель за пассивность в вопросе улучшения отношений с Россией.